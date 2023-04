Domato nel giro di poco tempo un incendio boschivo, pare dalle conseguenze non gravi, sviluppatosi nel primo pomeriggio odierno a Garlenda, in zona Paravenna.

Sul posto si sono mobilitati i vigili del fuoco che in breve tempo hanno spento le fiamme, la cui origine non è ben chiara, che secondo i primi riscontri non avrebbero creato danni a manufatti o persone.