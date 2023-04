Lutto nella Polizia di Stato, è morto Vittorino Grillo, fu Questore di Savona dal 2009 al 2013

E' scomparso dopo una lunga malattia l'ex Questore di Savona Vittorino Grillo.

L'ex numero uno della polizia savonese dal 2009 al 2013 è mancato all'età di 69 anni.

Nato a Salerno era stato in servizio in passato alla questura de La Spezia, prima come dirigente della squadra mobile e successivamente della squadra volanti. Quindi a Roma, Novara, poi Viareggio e Pisa dove aveva ricoperto l'incarico di vice-questore vicario. E' stato anche questore della provincia spezzina ed ex dirigente del commissariato di Viareggio.

Nella città della Torretta aveva poi preso il posto di Giovanni Trimarchi, nel 2013 arrivò Francesco Nicola Santoro.

Nel 2006 era stato insignito con decreto del presidente della Repubblica Cavaliere dell’ordine al Merito. Nel 2012 aveva ottenuto anche la distinzione onorifica di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Fu l'ideatore del progetto "Narciso" per affrontare i problemi del disagio giovanile.

Il funerale verrà celebrato domenica 16 aprile alle 15.30 alla chiesa di San Giovanni Bosco a Viareggio.