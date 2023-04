Andora con T.O.S.C.A. premia i giovani talenti della lirica

Concerto Finale, al Palazzo Tagliaferro di Andora, sabato 15 aprile, alle ore 20.30 per T.O.S.C.A., Concorso di Canto riservato a cantanti iscritti a Conservatori italiani e stranieri (o di Accademie e Istituti equiparati), diplomati negli ultimi 2 anni.

Davanti alla giuria internazionale si esibiranno i partecipanti che hanno superato le selezioni, guidate dal maestro Massimiliano Viapiano, direttore artistico del concorso, organizzato dall’associazione Amusando con il patrocinio del comune di Andora.

“La mission di questo Concorso è mettere in comunicazione nuovi talenti, accompagnati da una formazione tecnica e culturale adeguata, con le Agenzie Teatrali, incaricate a riconoscere in essi i futuri protagonisti dei Teatri dell’Opera di tutto il mondo, e il Palcoscenico, che potrà essere forse piccolo inizialmente o in località poco conosciute, ma che è il solo a poter fare di un capace studente di canto un vero artista – spiega il maestro Viapano - Abbiamo voluto farne da subito un Concorso Internazionale perché la capacità di non conoscere confini, siano essi economici, geografici, linguistici o culturali, è propria di tutte le espressioni artistiche, in primis la Musica. Il talento viene premiato, nell’ambito di T.O.S.C.A., con lo speciale premio dell’Istituto Heyerdahl, in ricordo del noto e pluripremiato antropologo, navigatore e regista norvegese Thor Heyerdahl (Larvik 1914 – Andora 2002), che dedicò tutta la propria vita alle esplorazioni e allo studio. Famosa è la sua frase “Borders? I’ve never seen one, but I’ve heard they exist in some people’s minds.” Con questo riconoscimento un rappresentante dell’Istituto premierà il Candidato che con la propria esibizione e personalità meglio rappresenti la bellezza, l’armonia, la capacità di comunicare e il contenuto culturale propri della Musica, che non conosce confini e unisce i popoli”.

Il concerto finale, nella sala polivalente di Palazzo Tagliaferro è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.