Albenga, il consigliere Roberto Tomatis (FdI): “Silenzio sui letti in medicina cancellati”. Il sindaco: “Ci lavoro da due mesi. Sarebbe meglio confrontarsi invece di attaccare”

“Prima della pandemia, all’ospedale di Albenga, erano a disposizione 21 posti letto nel reparto di medicina destinati alle cure intermedie. Peccato che questa disponibilità importante per la comunità ingauna sia stata cancellata con un colpo di spugna”. Torna a parlare di ospedale e del suo funzionamento Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia. Questa volta, il tema è la diminuzione dei posti letto destinati al “Mici” (Medicina Interna Cure Intermedie).

“Mentre il presidente della Regione Giovanni Toti, il sindaco Riccardo Tomatis e altri amministratori pubblici si dedicavano ad una gita in barca all’isola Gallinara, sui progetti futuri del nosocomio non sono state spese parole che possano rassicurare gli albenganesi – sottolinea Roberto Tomatis – I posti letto dedicati al “Mici” erano parte integrante del reparto di medicina. Si tratta di quei posti letto che erano riservati ai pazienti con problematiche post-operatorie e che avevano diritto ad un periodo di degenza prima di essere dimesse dall’ospedale. Ebbene questa importante area del nosocomio è stata definitivamente cancellata. Nessuno ha speso una parola sulla scomparsa di questi 21 posti letto dove venivano assistite le persone che non potevano essere accudite a casa dai parenti per via delle loro patologie. Una situazione assurda che si è verificata nel totale silenzio e abbandono della politica e della direzione aziendale dell’Asl, ci deve far riflettere che Pd-Toti vogliono trasformare il nosocomio Ingauno in una casa della comunità gestita da infermieri destinata proprio alle cure intermedie, peccato che oggi ci sottraggono proprio i posti letto destinati a tale scopo”, conclude Roberto Tomatis.

Sul tema si è subito espresso il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, rispondendo all’attacco ricevuto: “Siamo ormai e purtroppo abituati a dover replicare a consiglieri di minoranza che, sul tema sanità, si limitano a parlare, spesso senza sapere, cercando scontri e attacchi, ma dimenticando, probabilmente per convenienza politica, il partito al quale appartengono. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Cambiamo sono i partiti che oggi governano la Regione. Gli stessi partiti dei consiglieri che ad Albenga tentano maldestramente di trovare consensi cavalcando il tema sanità. Hanno dimenticato forse che, attraverso i loro partiti avrebbero la possibilità di incidere sulle decisioni riguardanti la gestione della sanità in Liguria e ad Albenga?”.

“In realtà ormai è chiaro che questo non riescono a farlo – prosegue il primo cittadino -, ma potrebbero chiedere ai loro partiti di sfiduciare il Presidente Toti o restituire le tessere di partito per manifestare il proprio dissenso. Forse per loro, però, è più facile non scendere in campo, non darsi da fare, non partecipare a riunioni, incontri e confronti, ma limitarsi ad attaccare senza neppure sapere bene di cosa stanno parlando”.

“Quotidianamente, e spesso al di fuori degli onori della cronaca, dato che mi interessa di più raggiungere gli obiettivi piuttosto che conquistare qualche riga sul giornale (unico scopo che sembra avere qualche consigliere di minoranza), mi confronto con colleghi medici sulle questioni riguardanti la sanità e l’Ospedale Santa Maria di Misericordia”. Andando al nocciolo della questione: “ Parlando dei posti letto dedicati al ‘Mici’, forse la sveglia del consigliere Roberto Tomatis è suonata in ritardo. In ritardo di circa 2 mesi”.

“In allora, infatti, ho incontrato il direttore della Struttura Complessa Medicina Interna 1 P.O. Ponente dottor Riccardo Goretti per parlare di questa questione (leggi QUI). Da quel momento, ovviamente, questo è uno dei tanti temi per i quali ci stiamo battendo al fine di tamponare le scelte che la sua parte politica fa sul tema sanità”.

“È purtroppo vero, infatti, che i posti letto sono diminuiti, ma non del numero indicato dal consigliere Tomatis che evidentemente non conosce l’argomento del quale parla – prosegue il primo cittadino -. Alcuni letti, infatti, sono stati spostati al piano inferiore per permettere una gestione più agevole da parte del personale medico che, come sappiamo, è carente (altro problema affrontato nelle varie riunioni e incontri, non ultima quella di martedì con l’assessore regionale Gratarola e il Presidente Toti)”.

Dopo Roberto Tomatis, anche Diego Distilo, presidente del consiglio comunale e consigliere di minoranza, sul tema punzecchia: “Se è vero che il sindaco Tomatis si è interessato due mesi fa circa la situazione del Mici nel reparto di medicina del Santa Maria di Misericordia evidentemente non ha ottenuto alcun risultato se non quello di tenere una notizia nascosta. Questa importante area del nosocomio, a tutt’oggi, non è operativa”.

E la risposta del primo cittadino di Albenga non tarda ad arrivare: “Invito ancora una volta i consiglieri di minoranza a non usare il tema sanità per fare propaganda politica e a confrontarsi con me su questi aggiornamenti, in modo da avere più efficacia”.