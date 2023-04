Carcare 2023, i candidati sindaco Ferraro e Mirri affilano le armi: domani (15 aprile) presenteranno le liste e i programmi elettorali

Comunali di Carcare, si entra nel vivo. Domani i due candidati sindaco presenteranno le rispettive liste, nonché i programmi elettorali.

Ad inaugurare il pomeriggio ci penserà Alessandro Ferraro, candidato della lista "Insieme per Carcare". L'appuntamento è fissato alle ore 16 presso il centro di ascolto situato in via Garibaldi.

A seguire toccherà al candidato della lista "Cambia Carcare" Rodolfo Mirri. L'incontro è in programma alle ore 17.30 nei locali del centro polifunzionale, sopra la bocciofila.

Ecco i componenti della lista "Insieme per Carcare": Andrea Alloisio, 27 anni, commesso, consigliere comunale uscente; Enrica Bertone, 48 anni, giornalista, assessore uscente ad attività produttive ed associazionismo; Franco Bologna, 68 anni, vice sindaco uscente e già sindaco dal 2009 al 2018; Giulia Carbone, 19 anni, studentessa del quinto anno del liceo Calasanzio, indirizzo Scientifico; Andrea Carlini, 19 anni, studente del quinto anno del Patetta, indirizzo Geometra; Christian De Vecchi, sindaco uscente, 49 anni, commerciante; Alessandra Marchese, 31 anni, infermiera; Patrizia Mazza, 47 anni, commessa, consigliere comunale uscente; Stefania Resio, 58 anni, docente di educazione fisica al liceo Calasanzio, consigliere comunale uscente; Giorgia Ugdonne, 45 anni, assessore uscente a cultura sport e ambiente; dipendente pubblico; Alessandro Zunino, 51 anni, assicuratore; Roberto Zunino, 30 anni, commerciante.

La lista "Cambia Carcare": Irene Astegiano, 18 anni studentessa; Tiziana Cagnone, 51 anni docente/educatrice; Diego Capizzi, 33 anni operaio; Enrico Casanova, 48 anni, operaio; Simone Formento, 48 anni autista soccorritore 118; Valentina Grenno, 44 anni impiegata pubblica amministrazione; Daniela Lagasio, 71 anni medico in pensione (consigliere comunale uscente); Massimo Marini, 62 anni, pensionato; Beatrice Scarrone, 27 anni docente; Adriana Ventura, 72 anni pensionata; Igor Verdirame, 48 anni guardia giurata; Simone Ziglioli, 45 anni, impiegato.