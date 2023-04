Traffici di droga nei porti di Savona e Vado, Verde è Popolare: "La Finanza istituisca una tenenza con cinofili"

"Anche oggi apprendiamo da notizie di stampa dell'ennesima brillante operazione portata a termine dall’Agenzie delle Dogane e Guardia di Finanza all’interno di Porto Vado con un ingente sequestro di droga. Al personale impiegato va la nostra stima e ammirazione. Bisogna tuttavia ormai prendere atto che Porto Vado riveste un ruolo di importanza nazionale nel settore delle merci".

A proporre la riflessione sono i commissari provinciali del ponente ligure del partito Verde è Popolare, Luigi Tezel ed Elda Olin Verney, che in una nota spiegano: "L’aumento dei volumi di materiale in transito comporta anche molti rischi sul fronte della distribuzione della droga in grosse quantità in Italia. Un problema di rilevanza nazionale che dobbiamo assolutamente contrastare con ogni mezzo utile per tutelare il traffico mercantile portuale del sistema ligure che è diventato un settore di primaria importanza nell’economia ligure e provinciale".

"Per questo facciamo appello al Prefetto di Savona e al Comandante Provinciale delle Fiamme Gialle di richiedere formalmente al governo di destinare a Porto Vado e Savona un'apposita tenenza della Guardia di Finanza con un nucleo cinofilo. Infatti, le forze dell’ordine sul territorio sono assolutamente inadeguate davanti allo sviluppo del settore portuale delle due località" concludono Tezel e Olin Verney.