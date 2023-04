Sequestrati 47 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure: la droga nascosta in un carico di nocciole sgusciate (VIDEO)

La cocaina, confezionata in 42 panetti, ha un valore stimato sul “mercato dello spaccio” pari a circa 4 milioni di euro. Le tecniche, sempre più affinate, volte all'occultamento delle sostanze illecite da parte della criminalità costituiscono una sfida quotidiana e costante per le istituzioni coinvolte, impegnate in difficili attività di analisi dei rischi e di tracciamento dei carichi che vengono qualificati come sospetti.

Soltanto nel 2022, presso i bacini portuali di Savona e Vado Ligure, sono state passate al vaglio del locale Reparto Antifrode dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 544 dichiarazioni doganali di importazione e oltre 25.000 polizze di carico, molte delle quali interessano merci arrivate su navi provenienti dal Sud America, zona principale di coltivazione e prima lavorazione della cocaina.