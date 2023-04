Amministrative 2023, spunta “L’altra Laigueglia”: a sorpresa, Claudia Arduino presenta la lista e scende in campo

Ecco “L’altra Laigueglia”: spunta una terza lista nel piccolo borgo tra i più belli d’Italia per le Amministrative 2023, guidata dall’avvocato Claudia Arduino, che proprio stamani (15 aprile), ha sciolto le riserve presentando ufficialmente la sua squadra.

“Se ami in tuo paese, di nascita o di adozione, trovi in te la forza e la determinazione necessari per metterti in gioco – afferma Arduino -. Con questo spirito propositivo e costruttivo si è formata la squadra che condivide con passione ed entusiasmo questa avventura elettorale”.

Questi i candidati consiglieri: Maria Benedetta Arduino, 48 anni, titolare di uno stabilimento balneare; Roberta Chirivì, 50 anni, architetto; Francesca Desimine, 34 anni, imprenditrice nel settore turistico, laureata in business administration; Mariluisa Gentile detta Marilu’, 53 anni, architetto; Maurizio Gualdi, 57 anni, ex dirigente sindacale, tecnico di laboratorio; Ahmed Ibnaiche, 49 anni, imprenditore edile; Mario Martini, 63 anni, commerciante; Pierangelo Tadioli, 65 anni, ristoratore in pensione.

“Laigueglia merita il nostro tempo e il nostro impegno”, conclude il candidato sindaco Arduino.