Ppi Albenga, l'appoggio per la riapertura del candidato sindaco di Ceriale Nervo: "Mozzone tace perché appoggiato dal gruppo politico Italia al Centro di Toti"

"Se sarò eletto Sindaco di Ceriale mi schiererò al fianco delle forze politiche che sostengono la mia candidatura ovvero Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia per battermi a favore della riapertura del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Misericordia di Albenga".

A dirlo è il candidato alla carica di primo cittadino del comune ceriale PierCarlo Nervo.

"Da sempre consideriamo il territorio ingauno come una costola del nostro Comune e credo fermamente che a livello comprensoriale non si possa pensare di coinvogliare tutti gli interventi di primo soccorso esclusivamente sull’ospedale di Pietra Ligure che, oltre a ricevere quelli da ponente ne riceve anche da levante - prosegue - Dobbiamo pensare che in oggi l’unica strada di collegamento che permettete di raggiungere l’ospedale Santa Corona, a esclusione dell’autostrada, è la Statale Aurelia dove, proprio nel tratto tra Ceriale e Borghetto Santo Spirito, il punto di transito è Capo Santo Spirito che qualora si dovesse trovare interrotto al passaggio di autoambulanze a queste non rimarrebbe nient’altro che ritornare ad Albenga per introdursi in autostrada e dirigersi verso Pietra Ligure con tempi triplicati rispetto a una normale corsa".

"Posso garantire che attualmente le autoambulanze in emergenza che circolano lungo il territorio di Ceriale per dirigersi verso l’ospedale Santa Corona sono almeno dieci volte di più di quelle che transitavano quando era attivo il pronto soccorso di Albenga. La cosa che mi rammarica di più è che su questi temi importanti ci dovrebbe essere compattezza di pensiero, ma gli altri candidati alla carica di Sindaco tacciono soprattutto Antonello Mazzone. Questo i cittadini lo devono sapere, il candidato Sindaco Mazzone (e la sua lista) non potrà assolutamente schierarsi in favore della riapertura del pronto soccorso di Albenga poichè è appoggiato dal gruppo politico Italia al Centro (ex Cambiamo) di Giovanni Toti ovvero da coloro governano la Liguria e di conseguenza anche la sanità con risultati disastrosi" conclude.