Dego, terminato il restauro della passerella sul fiume Bormida: il 25 Aprile la cerimonia di inaugurazione

Terminato il restauro della passerella situata sul fiume Bormida. Un intervento certosino per mettere in sicurezza uno dei simboli di Dego.

I lavori iniziati lo scorso mese di febbraio sono stati portati a termine dalla ditta Giemme Costruzioni con sede a Fossano. Il costo dell'intervento, finanziato tramite avanzo di amministrazione, è stato quantificato in 110 mila euro.

La passerella rappresenta una via strategica per la viabilità pedonale del paese valbormidese. Per tale motivo, martedì 25 Aprile, in occasione della festa di Liberazione, il comune ha organizzato alle ore 14 una piccola cerimonia di inaugurazione.