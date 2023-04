Turismo, Tiglio (Filcams Cgil): “Professionalizzazione, salario e diritti contrattuali per un rilancio del settore”

I dati forniti dall' Osservatorio Regionale del Turismo relativi al primo bimestre del 2023 confermano il trend positivo già iniziato lo scorso anno: in Liguria si registra un incremento degli arrivi e delle presenze del 20%. Nel settore alberghiero crescono le presenze e gli arrivi rispettivamente del 20% e del 19%.

La nostra provincia di Savona sviluppa il 21% degli arrivi e il 28% delle presenze dei flussi turistici liguri; crescono le presenze dei turisti italiani (+15%) e soprattutto le presenze dei turisti stranieri (+42%). Savona si conferma anche la provincia ligure con maggiore incidenza dei turisti italiani sul totale dei flussi (80%), mentre la permanenza media generale si attesta a 3,72 notti).

“A fronte di questi dati, anche alla luce dei buoni risultati agli andamenti del turismo relativi al periodo pasquale appena passato, è necessario fare un ragionamento sul tema del lavoro in questo settore”. Esordisce così sull’analisi dei dati Giovanni Tiglio, segretario generale di Filcams Cgil Savona.

“Per evitare di cadere, anche quest'anno, nelle ormai solite semplificazioni che si fermano sul solo tema del mismatch tra domanda e offerta, come Filcams Savona riteniamo che vada fatta una valutazione di più ampio respiro, che tenga conto di tutti i fattori che concorrono nel sistema lavoro in questo settore, in termini di qualità del lavoro, stabilità, durata , crescita professionale, salario e rispetto dei diritti e delle normative dei Ccnl di riferimento.

Oltre al forte tasso di precarietà degli addetti (88%), non è un mistero, ed è ormai opinione comune, che nei settori del turismo e della ristorazione si ricorre a rapporti di lavoro quantomeno ‘in grigio’ – prosegue -, approfittando della stagionalità per portare gli addetti ad accettare contratti part time con orari a tempo pieno.

Nell'azione sindacale quotidiana che la Filcams Savona svolge in tutela dei lavoratori del settore ogni giorno, ci confrontiamo e prendiamo in carico situazioni vertenziali relative a violazioni in materia di busta paga e mancati pagamenti, irregolarità in merito alla sicurezza sul lavoro, orari di lavoro, e mancanza del rispetto delle normative e trattamenti contrattuali applicati ai lavoratori.

Non può evidentemente essere questo il modello di riferimento per la ripresa né tantomeno il modello che possa risultare attrattivo per spingere le persone a lavorare in questo settore.

Non voglio generalizzare, sul nostro territorio ci sono anche le imprese virtuose, ma in un contesto generale di questo tipo il rischio è che i loro sforzi vengano vanificati – spiega -, a trarne le conseguenze peggiori sono lavoratrici e lavoratori in primis ma anche in generale tutto il tessuto economico-sociale ed il comparto turistico del territorio: dove manca il lavoro di qualità anche l'offerta turistica in termini qualitativi sarà depotenziata e priva del motore fondamentale di sviluppo, nonostante esistano caratteristiche fisico/geografiche, del territorio che questo sviluppo lo consentirebbero.

Precarietà e instabilità contrattuale sono le caratteristiche di un comparto che vede anche la maggior presenza di contratti a chiamata, di basse retribuzioni, di orari di lavoro ridotto (dove spesso si cela lavoro grigio), dequalificazione professionale e basso tasso di scolarizzazione degli addetti.

Formazione e professionalizzazione, oltre al salario e diritti contrattuali, sono dunque temi centrali per un rilancio del settore, in grado di restituire qualità al lavoro, in grado di dare continuità e stabilità a chi intraprende un percorso lavorativo nel turismo.

Ed è proprio su formazione e professionalizzazione che si concentra la collaborazione delle organizzazioni sindacali con le parti datoriali attraverso le azioni degli enti bilaterali del turismo – continua -, nel riuscire a fornire sempre nuove competenze aggiornate ai lavoratori , per costruire percorsi di crescita professionale oltre a forme di sostegno al reddito , per rendere più qualificante e stabile lavorare in questo settore.

L'obbiettivo è quello di costruire strumenti stabili per fare progredire il settore e per arrivare ad una destagionalizzazione, un esempio di questi strumenti è la nuova edizione del patto del lavoro nel settore del turismo, sottoscritto tra Regione Liguria, Cgil Cisl e Uil e organizzazioni datoriali.

Per la Filcams Savona è dunque più che mai indispensabile in questo momento di ripresa alla luce dei dati che ho riportato, concentrare gli sforzi di tutti i soggetti titolati in un'azione comune per fare progredire l'industria turistica con un modello di sviluppo che deve partire dalla valorizzazione' e dal rispetto dei due 'elementi centrali: il lavoro e le persone di cui esso è fatto. Solo così forse ci troveremo nella condizione di non parlare più di mismatch”, conclude Tiglio.