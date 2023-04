Confcommercio Savona, per la presidenza della Delegazione Territoriale Ponente ecco Daniele Ziliani

A seguito delle dimissioni di Lorenza Giudice, il Consiglio Confcommercio delle Provincia di Savona sentito il territorio e su proposta del presidente Enrico Schiappapietra ha nominato alla presidenza della Delegazione Territoriale Ponente il signor Daniele Ziliani.

Quella del Ponente è una delle 6 Delegazioni in cui la Confcommercio ha suddiviso la provincia di Savona per la sua rappresentanza. Comprende 24 comuni, da Andora fino a Borghetto sul litorale con i comuni dei relativi entroterra, configurandosi come la più estesa del nostro territorio provinciale.