Savona, è Aldo Rossello l'80enne colto da malore dopo aver subito il furto del portafoglio

L'80enne, ingegnere in pensione nativo di Noli ma residente a Savona, si trovava seduto assieme alla moglie su una panchina in viale Dante Alighieri al Prolungamento di Savona: lì è avvenuto il furto con le sue drammatiche conseguenze.

Sul posto è stato immediato l'intervento dell'automedica e della Croce Bianca di Savona, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

La polizia scientifica è intervenuta sul posto per i rilievi del caso e la squadra volanti, dopo un'intensa attività, in poche ore ha individuato il ladro. Si tratta di un 36enne italiano, Alessio Botto, che, dopo aver sottratto il borsello all'anziano, si era dato alla fuga: i poliziotti della Squadra Mobile, dopo aver ricostruito l’esatta dinamica dei fatti, lo hanno arrestato e condotto in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.