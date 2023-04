Savona, presentazione della nuova monografia bilingue Sagep sull’artista Nenne Sanguineti Poggi

Sarà giovedì 27 aprile alle ore 16 presso la Sala Rossa del comune di Savona la presentazione della nuova monografia bilingue edita da Sagep sull’artista Nenne Sanguineti Poggi. Ingresso libero.

Interverranno Nicoletta Negro, Assessore alla Cultura del Comune di Savona, Francesco Parisi, Presidente dell’Associazione NSP Art Italia, Monica Brondi e Magda Tassinari, curatrici del volume.

Durante l’incontro sarà proiettato il video sulla vita dell'Artista doppiato dall’attrice Anna Paola Bardeloni e saranno presenti il prof. Vincenzo Sanguineti, figlio dell'artista, arrivato da Filadelfia, dove risiede e i rappresentati delle associazioni e degli enti patrocinanti come il Comune di Savona, Comune di Finale Ligure, Società Savonese di Storia Patria, Associazione A Campanassa, l’Associazione QuiArte.

Sarà un’occasione per ricordare una grande donna savonese e una grande artista, attraverso l'abbraccio affettuoso della città.

Le ultime mostre allestite a Filadelfia, New York, Genova, Milano e Mantova hanno dato il via a una riscoperta della figura di Nenne Sanguineti Poggi.

Nata nel 1909 a Savona, da una famiglia di grandi tradizioni umanistiche, è stata disegnatrice, scrittrice, pittrice e artista talentuosa. Il suo nome ebbe grandissima notorietà nel Corno d'Africa dove visse e operò per circa 40 anni.

La sua fama è legata principalmente ai mosaici e alle decorazioni da lei progettati e realizzati per gli edifici pubblici più importanti di Asmara (Cattedrale di Enda Mariam, Scuola di Agazien) e di Addis Abeba (Africa Hall), grazie a prestigiose committenze come quella dell’Imperatore d’Etiopia Hailé Selassié e a collaborazioni con architetti di primo piano nella rinascita urbanistica dell’Africa orientale, come Arturo Mezzedimi.

Grazie a un ricco apparato iconografico, con foto d’epoca inedite, e attraverso interventi storico-critici e testimonianze, questa monografia ricostruisce l’opera completa di Nenne Sanguineti Poggi e la sua figura di donna emancipata e anticonformista, ben inserita nel contesto culturale milanese e in rapporto con figure del calibro di Edoardo Persico, Franco Albini, Giulia e Luigi Veronesi.

Come in un mosaico, tecnica cara all’artista, questo volume fa emergere le mille sfaccettature della personalità poliedrica di Nenne Sanguineti Poggi: artista senza confini.

La monografia esce parallelamente alla mostra attualmente visitabile a Finalborgo che presenta pubblicamente fotografie, disegni, opere a cavalletto dell’artista e riproduzioni dei mosaici nelle opere pubbliche in Eritrea, e il film sull’artista Nenne Sanguineti Poggi.

“In questi ultimi anni abbiamo progettato e promosso mostre di Nenne Sanguineti Poggi a Filadelfia, New York e Milano per valorizzare e ricordare una figura di primo livello della cultura e dell’arte italiana, conosciuta, apprezzata e celebrata in Africa e di recente scoperta dal pubblico americano- sottolinea Monica Brondi, curatrice con Magda Tassinari del libro. Il lavoro di allestimento delle mostre è andato di pari passo con il lavoro di ricerca e di studio sull’artista. Siamo molto felici di poter presentare questo volume proprio nella città che ha dato i natali a Nenne, come un virtuale omaggio a una grande donna e una grande artista che testimonia importanti rapporti artistici e culturali tra Savona e la Milano modernista negli anni ‘20 e ‘30 del Novecento”.

La monografia che esce per i tipi di SAGEP raccoglie in un unico volume in italiano e inglese, i dipinti della collezione italiana e della collezione americana, i disegni e le riproduzioni delle principali opere pubbliche. Offre un’ampia sezione di sviluppo biografico e raccoglie contributi critici, testimonianze, nonché interessanti approfondimenti di ricerca sull’artista, sulla sua formazione e sulla sua opera, tra gli autori: Susanna Bortolotto e Nelly Cattaneo del Politecnico di Milano, Jacopo Galli dell’Università IUAV di Venezia, Laura Callea dell’Università di Sassari e il critico Vittorio Sgarbi.

Il volume esce con il Patrocinio del Comune Savona e Finale Ligure, la Società Savonese di Storia Patria, Associazione A Campanassa.

La mostra e la monografia sono promosse dall’Associazione NSP ART Italia e USA.

“Oltre che promuovere mostre e convegni per far conoscere questa artista, l’Associazione si propone di individuare una idonea sede museale per accogliere sul territorio la collezione italiana delle opere di Nenne Sanguineti Poggi.” Conclude Francesco Parisi presidente di NSP Art.

La mostra sarà visitabile fino al 28 maggio 2023. Oratorio de’ Disciplinanti, Piazza Santa Caterina 1, Finale Ligure. Ingresso Libero e gratuito. Orari: da martedì a domenica dalle 15,00 alle 20,00. Lunedì Chiuso. Apertura con orari eccezionali il 25 aprile e il 1 maggio dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00. Per info: Ufficio Stampa Punto a capo; tel. 019.806493; info@puntoacapocomunicazione.it.