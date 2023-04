Altare, la minoranza all'attacco sulla vicenda ex Savam: "In sette mesi l'amministrazione comunale non ha mai informato la cittadinanza"

"Negli ormai 7 mesi di chiusura di via XXV Aprile e via Cesio, l'amministrazione comunale non ha mai informato la cittadinanza, minoranza compresa, in merito all'iter burocratico intrapreso né sulle tempistiche presunte, necessarie alla soluzione". Questa l'accusa portata dai consiglieri di opposizione Rita Scotti, Giuseppe Grisolia, Carlo Pansera ed Eleonora Caruso.

"Ieri sera, durante il Consiglio comunale, abbiamo presentato un'interrogazione per avere aggiornamenti sulla situazione ex Savam. Il sindaco ha risposto dicendo che proprio oggi si sarebbe tenuta una riunione in Prefettura, alla presenza della Soprintendenza delle Belle Arti, della Provincia e della Proprietà Città del Vetro Srl. Sempre il primo cittadino ha sottolineato che, dopo questo incontro, avrebbe potuto dare risposte puntuali: non ci resta che attendere, ancora".