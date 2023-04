Sbancamento in località Mazzucca, Cairo in Comune scettico: "Quali sono i vantaggi da una simile operazione?"

"Si tratta di un intervento impattante che prevede l'asportazione di oltre 300 mila metri cubi di terreno con martelloni ed escavatori che causeranno rumori e polveri, circolazione di mezzi pesanti nella frazione di Bragno, consumo di altro suolo per realizzare un edificio artigianale quando in città ve ne sono moltissimi in disuso da recuperare".

Durante il Consiglio comunale odierno il gruppo di opposizione Cairo in Comune ha presentato un'interrogazione sull'intervento di sbancamento in corso Brigate Partigiane, località Mazzucca, proposto dalla società Bagnasco Edoardo Srl per realizzare un capannone: "Abbiamo chiesto quali sono le prescrizioni dettate dall'amministrazione comunale per limitare i disagi dovuti ai lavori che dureranno almeno 2 anni e quali sono i vantaggi che derivano a Cairo da una simile operazione. Per ora non è arrivata nessuna risposta".

Il gruppo di opposizione ha inoltre proposto di rendere più sicura la strada provinciale 29, dalla rampa di uscita dal centro abitato, fino all'Hotel City e alla discoteca Symbol: "La strada è pericolosa ed è spesso percorsa a piedi e al buio dai ragazzi che da Cairo raggiungono la discoteca. Abbiamo sollecitato che tra le opere di miglioramento della viabilità in quella zona che dovranno essere realizzate dalla società Bagnasco Edoardo vengano almeno previsti interventi per rendere più sicura la strada provinciale 29 dotandola di marciapiedi e lampioni".