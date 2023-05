Outdoor e infortuni, un lettore: "Non sono fisiologici in gran numero. Prendere e pretendere misure di controllo e sicurezza"

Riceviamo e pubblichiamo questa riflessione del nostro lettore, Ivano Rozzi.

"Non siamo l'Ucraina ma una regione del sole e del mare.

Le centinaia di incidenti più o meno gravi (anche qualche decesso purtroppo) dovrebbero far riflettere un poco tutti sulla questione.

Se consideriamo l'outdoor nelle nostre aree 'sistema' allora non possiamo trascurare il problema sicurezza, questo perché se ad avere solo la centesima parte degli incidenti fossero qualunque azienda del territorio sarebbero già state chiuse, indagate e probabilmente i responsabili condannati.

Mentre invece di questo 'sistema', che risulta più prossimo a un bollettino di guerra che a infortuni sul lavoro, si continua a fare finta di niente, come se l'incidente in così grande numero sia fisiologico e normale. Purtroppo così non è ed è giunta l'ora che si prendano e pretendano misure di sicurezza e di controllo appropriate.

Non è certo appagante né soddisfacente leggere tutti i giorni bollettini dove la vera 'Casa dell'Outdoor' è il Pronto Soccorso di Santa Corona. Questo non è fare turismo o fare sistema ma è esattamente il contrario.

Se i pochi che si riempiono le tasche di questo 'sistema' pensano che sia giusto così, provino a interrogare tutta l'altra parte che invece prova sdegno e disagio per questo continuo stillicidio di notizie di incidenti in un contesto che dovrebbe essere l'esatto opposto al costante pericolo".