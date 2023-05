A Rocchetta di Cengio fervono i preparativi: domenica 21 maggio la Festa dell’Aglio Orsino

Domenica 21 maggio 2023 a Rocchetta di Cengio Rocchetta si svolgerà la prima "Festa dell’Aglio Orsino", quest’anno abbinata alla 54esima Sagra della Frittella dolce, prodotto De.Co. di Cengio, e alla ultrasecolare Festa della Madonna du Rigon.

Cresce l’attesa e si scoprono i diversi tasselli del ricco programma.

Per tutta la mattinata protagonista sarà Eleonora Matarrese, la "Cuoca Selvatica". Dopo la passeggiata sui sentieri di Nico per scoprire erbe e fiori del borgo, parteciperà allo show cooking curato dal giornalista e presidente dell'Associazione Ristoranti della Tavolozza, Claudio Porchia, per conoscere e approfondire le molteplici qualità di questa varietà di aglio presente in alcune zone della Val Bormida in prossimità di luoghi umidi (come ruscelli o corsi d’acqua e prati), di cui si possono utilizzare in cucina, foglie, fiori e bulbi. Il tutto con dimostrazioni pratiche sulla preparazione di ricette.

Dalle 12 la ristorazione nel PalaZucca con piatti preparati con questa straordinaria piantina che dona un gusto inaspettatamente in grado di conquistare anche chi non ama gli aromi troppo aggressivi. Un sapore delicato e aromatico, che ricorda quello dell'aglio ma con un retrogusto più dolce.

Per la partecipazione alla passeggiata (gratuita) è richiesta la prenotazione al 347.5946213 fino al numero massimo di persone. Ed anche per il pranzo è consigliabile prenotare allo stesso numero.

Dopo pranzo, verso le 14.30, inizierà la distribuzione delle inimitabili frittelle dolci, i "friscièu", per una festa fra le più longevi della Val Bormida.

Musiche con il gruppo "Lhi Destartavelà" che proporranno la musica tradizionale occitana, per sostenere la biodiversità, il turismo gastronomico e l’inclusione: la trasversale bellezza di territori sostenibili.