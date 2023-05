Quiliano, il 3 maggio alla Biblioteca Aonzo la presentazione del libro "Il Re della Savana"

Nuovo appuntamento mercoledì 3 maggio alle ore 20.30 presso la Bilioteca Civica "A. Aonzo" di Quiliano, all’interno delle iniziative previste per l'iniziativa del "Maggio dei Libri", si terrà l’incontro con l’autore Ibrahim Galdima e Alessandra Munerol che presentano il libro "Il Re della Savana", edito da La Rambla. Introdurrà l’incontro Francesca Munerol.

Questo libro è passato di mano in mano, di luogo in luogo, come in una lunga staffetta dove il testimone è una storia, quella di Ibra. Molti ne hanno condiviso il destino, in migliaia hanno rischiato come lui di morire, tutti amavano la loro terra.