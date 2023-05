Bruciano carta e cartoni in un magazzino del centro di Savona, intervengono i Vigili del fuoco

Intervento, intorno alle 14.15 del pomeriggio odierno, dei vigili del fuoco nel centro storico di Savona per un incendio divampato in un magazzino, in vico del Marmo, vicino a via Pia, a causa della fuoriuscita di fumo.

Scattata la segnalazione, gli uomini del comando savonese si sono recati sul posto e hanno trovato fortunatamente un rogo di dimensioni limitate per la combustione di carta e cartone, senza persone ferite.

Le fiamme sono state rapidamente domate e dopo un paio d'ore l'intervento, per il quale è intervenuta anche la polizia locale, è stato dichiarato concluso.