La Regione celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa attraverso il maxischermo sul palazzo di piazza De Ferrari

In occasione dell’8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa, il maxischermo a led installato sulla facciata del Palazzo della Regione in piazza De Ferrari a Genova si illuminerà con i colori dell’organizzazione internazionale per ricordare l’anniversario della nascita del suo fondatore, Henry Dunant, e omaggiare il lavoro svolto in tutto il mondo dai suoi 14 milioni di operatori, di cui oltre 150mila in Italia.

“Oggi ricordiamo la missione di un’organizzazione che in tutto il mondo è simbolo universale di generosità e volontà di dedicarsi all’aiuto del prossimo – dichiarano il presidente della Regione Liguria e l’assessore alla Sanità –. La Liguria non può che essere grata agli operatori presenti sul nostro territorio, sempre in prima linea nel soccorso, nelle emergenze e in tutte le situazioni in cui viene richiesto il loro impegno, ricordando anche l’incessante lavoro svolto dalla Croce Rossa a livello internazionale”.

Dalle ore 19 per tutta la serata, ogni dieci minuti circa, sulla facciata del palazzo della Regione verrà proiettato un video per omaggiare la Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Liguria, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa con la scritta ‘Un’Italia che aiuta’.

“Un ringraziamento al Presidente della Giunta e alla Regione Liguria per la forte vicinanza a Croce Rossa anche in questa giornata celebrativa – afferma il presidente regionale della CRI Liguria Maurizio Biancaterra - dove tutti noi volontari ci sentiamo eredi dell’idea del nostro fondatore Dunant per essere sempre al fianco ovunque per chiunque”.