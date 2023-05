Albenga, inaugurata la nuova radiomobile delle Guardie Ambientali d’Italia

Inaugurata ieri in piazza San Michele ad Albenga la nuova radiomobile delle Guardie Ambientali d’Italia, il ponteradio IRIDE, nominativo radio di Bruno Barberis.

Al taglio del nastro hanno preso parte il presidente del Coordinamento Territoriale di Savona-Imperia, il dottor Michael Ferrante, oltre a numerosi volontari, il vice sindaco di Albenga Alberto Passino e altri rappresentanti di associazioni e istituzioni.

Nel corso dell'evento il nucleo socio-assistenziale "Aiuto Famiglie Bisognose" ha inoltre donato alla sezione ingauna della UILDM un sollevatore elettrico per disabili.

Al termine della manifestazione sono stati consegnati gli attestati ai volontari che lo scorso 28 aprile hanno conseguito la certificazione di formazione per aspiranti guardie Eco-Zoofile e agli studenti dell’Istituto "G. Falcone" di Loano per la partecipazione alle attività dell’associazione. Alcune volontarie sono state premiate per il loro impegno.