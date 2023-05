Carcare, lupo azzanna capriolo e lo trascina in strada sotto gli occhi degli automobilisti

Preda e predatore. La crudele legge della natura. Il video è stato girato in Val Bormida nel paese di Carcare, nella zona di via Nizzareto, lungo la Sp 15 che porta a Pallare. Nelle immagini si vede un lupo che azzanna un altro animale, pare un capriolo, oramai privo di vita, sotto gli occhi degli automobilisti.

La presenza del lupo nell'entroterra savonese è oramai assodata, ma non rappresenta un pericolo per l'uomo. Anzi, come spiegato da numerosi esperti, funge da regolatore ambientale importante dato il numero elevato di cinghiali e caprioli.

Solitamente predano gli animali più anziani o malati.