Stella, cade da un albero e sbatte la testa: anziano in codice rosso al Santa Corona

Brutta caduta mentre si trovava in un terreno agricolo lungo la Sp30, a Stella nella frazione di San Martino all'altezza di via Alpicella, per un anziano che avrebbe perso improvvisamente l'equilibrio scivolando da un albero sul quale si trovava per eseguire delle lavorazioni.

Immediato è scattato l'intervento dei soccorritori della Croce Rossa stellese e dell'automedica, coadiuvati per il recupero dell'uomo dai vigili del fuoco.

Sul posto, per accelerare i tempi del ricovero, anche l'elisoccorso Grifo1 che ha trasportato la vittima della caduta, la quale avrebbe riportato un trauma cranico, al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.