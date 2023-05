Alassio, elezioni amministrative 2023: aperture straordinarie dell'Ufficio Elettorale

La popolazione alassina è chiamata al voto per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Le elezioni si terranno domenica 14 (dalle ore 07:00 alle ore 23:00) e lunedì 15 maggio (dalle ore 07:00 alle ore 15:00).

Chi non avesse ancora ricevuto la tessera elettorale o l'avesse smarrita, deteriorata o non fosse aggiornata è invitato a rivolgersi all'Ufficio Elettorale che per l'occasione osserverà orari straordinari di apertura: venerdì 12 maggio, sabato 13 maggio, dalle ore 9 alle ore 18, domenica 14 maggio dalle ore 7 alle ore 23, lunedì 15 maggio dalle ore 7 alle ore 23.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Elettorale al numero 0182 602257 - elettorale@comune.alassio.sv.it