Stella, stanziati 242mila euro per la regimazione delle acque di località Colletto

"Oggi abbiamo messo la prima pietra del secondo lotto di Località Colletto, dopo la creazione della Piazzola Hems per l’elisoccorso".

Così il sindaco di Stella Andrea Castellini che ha ricordato l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per una cifra complessiva che si attesta sui 360mila euro, di cui 242mila euro per la regimazione delle acque dell'area dove potrà atterrare l'elisoccorso a San Giovanni.

"Non è facile fare l’Amministratore nel luogo in cui sei nato e in cui vorresti sempre vedere tutto perfetto, la perfezione non esiste. Esiste però la volontà di guardare a degli obbiettivi, più difficili o meno, che possano cambiare il volto di quella che tu chiami Casa" ha detto Castellini.

"Oggi è uno di quei giorni dove la fatica che ci mettiamo come amministratori è ripagata da dei passi in avanti verso dei risultati nitido e concredi" ha continuato il primo cittadino.

53mila euro sono stati stanziati per la seconda parte dei loculi in località Corona, 15mila euro per la ristrutturazione della caserma dei carabinieri e 50mila euro per gli incarichi di progettazione e lo sviluppo di opere e investimento per partecipazione a bandi ed attuazione degli obiettivi dell'amministrazione.