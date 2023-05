Albenga, ultimi giorni per iscriversi a "Dritti all'Isola"

Ultimi giorni (scadenza iscrizioni domenica 14 maggio) per potersi iscrivere a Dritti all’Isola, la gara di nuoto in acque libere che ogni anno vede temerari nuotatori impegnati in diverse competizioni.

Anche quest’anno centinaia di atleti si cimenteranno su diverse distanze: 1.0 km aperta a tutti, anche i più piccoli potranno provare l’emozione di gareggiare in acque libere (500 metri direzione Isola Gallinara e ritorno), 2.0 km distanza intermedia che darà la possibilità a tutti di cimentarsi in questa esperienza che unisce agonismo e natura, 5.0 km dedicata ai nuotatori più esperti che circumnavigheranno in senso antiorario l’area marina protetta dell’isola Gallinara.

Programma gare in programma domenica 28 maggio

Percorso lungo 5.0 km partenza ore 9.00. Partenza dalla spiaggia di Lungomare C. Colombo (lato ponente) In direzione Isola Gallinara per circa 1.750 metri, giro in senso antiorario dell'Isola Gallinara e ritorno alla spiaggia di partenza; tempo limite 200 minuti.



Percorso corto 2.0 km partenza ore 12.30. Partenza dalla spiaggia di Lungomare C. Colombo (lato ponente) In direzione Isola Gallinara per circa 1 km, virata in senso antiorario e ritorno alla spiaggia di partenza; tempo limite 100 minuti.



Percorso sprint 1.0 km partenza ore 14.10. Partenza dalla spiaggia di lungomare C. Colombo (lato ponente) in direzione Isola Gallinara per circa 500 metri, virata in senso antiorario e ritorno alla spiaggia di partenza; tempo limite 50 minuti.

Per informazioni e iscrizioni

Web: http://www.comune.albenga.sv.it/

Facebook: https://www.facebook.com/Dritti-allisola

Email: sport@comune.albenga.sv.it.