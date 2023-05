Presentata a Torino all’interno della prestigiosa Cascina Fossata la nuova guida dei Ristoranti della Tavolozza con tanti ospiti prestigiosi

La “Guida dei Ristoranti della Tavolozza” ha tagliato il traguardo della nona edizione ed è stata presentata presso l’Osteria 12 Arcate situata all’interno della prestigiosa Cascina Fossata, alla presenza di chef, giornalisti, operatori del settore.

Ospiti d’eccezione Barbara Ronchi della Rocca, esperta di bon ton, che ha parlato del galateo del formaggio ( “è un errore servirlo con forchetta e coltello, come fosse una bistecca) e lo scrittore Bruno Gambarotta, che ha proposto di inserire recitazione fra le materie d’insegnamento degli istituti alberghieri, “perché mangiare al ristorante oggi è come partecipare ad uno spettacolo”.

Nella guida è confermata scelta di proporre i testi in tre lingue, che garantisce sempre un grande successo fra i turisti stranieri, in particolare francesi. Per ogni locale sono indicate le informazioni classiche, sui giorni di chiusura, numeri di telefono, prezzi medi dei menù e siti internet e, quando possibile, il nome dei proprietari e dei collaboratori, di cucina e di sala, i veri attori protagonisti, che animano e rendono vivo e accogliente un locale.

I simboli aiutano i lettori nella scelta: indicano la presenza di menù vegetariani, di spazi dedicati ai bambini, del WiFi, del dehors, del parcheggio e del costo medio. Quando è presente il simbolo del fiore, segnala chef che utilizzano i fiori come ingredienti delle loro preparazioni.

“Il traguardo del nono anno della guida è un risultato importante di cui siamo orgogliosi – spiega Claudio Porchia presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza e curatore della guida - e che vogliamo condividere con i moltissimi amanti della buona cucina che ci seguono e che ci incoraggiano nella nostra attività. La guida, sia in formato cartaceo che digitale, si conferma uno strumento importante per quanti vogliono scoprire una cucina regionale autentica, dove la tradizione è la protagonista. Anche questo anno abbiamo confermato la scelta del colore della copertina, che vuole essere un riconoscimento per i ristoranti selezionati tutti impegnati sui temi della cucina sostenibile e rispettosa dell’ambiente. I quindici nuovi locali inseriti in guida si affiancano agli altri già noti ed affermati, fotografando la fase di evoluzione del mondo della ristorazione. Una pubblicazione indispensabile per scoprire locali accoglienti, dove è possibile mangiare bene, ma anche per conoscere un territorio, la sua cultura, la sua tradizione e i suoi personaggi. Ristoranti che utilizzano prodotti tutelati e garantiti, garantendo un’accoglienza certificata dall’adozione del Decalogo della Tavolozza. Un grande grazie all’impegno del gruppo Morenews e al lavoro redazionale di Edizioni Zem, anche questa edizione viene pubblicata senza chiedere alcun contributo economico ai ristoranti e lasciandoci così liberi di valutare senza condizionamenti le proposte inserite in guida”.

Carrello Gourmet

Svelati durante l’incontro da Umberto Milano, respobnsabile ufficio stampa di Beppino Occelli, i cinque finalisti ammessi alla fase finale di "Carrello gourmet" il contest promosso da Ristoranti della tavolozza e Beppino Occelli, storico produttore di burro e formaggi d’eccellenza. Il contest era dedicato ai ristoranti che promuovono i formaggi e ne raccontano la storia. L’interessante e originale proposta partita lo scorso anno ha coinvolto molti ristoranti piemontesi e liguri.

Questo l’elenco dei ristoranti ammessi alla fase finale:

1. Ristorante Le 12 Arcate via Giovanni Randaccio, 74/b, Torino

2. Ristorante Felicin via D. Vallada, 18, Monforte d'Alba CN

3. Locanda Le Macine del Confluente loc. oxentina, Badalucco (IM)

4. Trattoria Le Aie, via Roma, 29, 12050 Castellinaldo d'Alba CN

5. Trattoria Salvetti, via Coste, 19, 12070 Paroldo CN

“Abbiamo condiviso con piacere l’obiettivo del progetto di promozione dei formaggi all’interno del settore della ristorazione – spiega Umberto Milano responsabile marketing dell’azienda Occelli - mettendo a disposizione i nostri prodotti come premio ai ristoranti primi tre classificati. Un buon carrello dovrebbe prevedere diverse tipologie di formaggi, caprini, pecorini e vaccini, con stagionature diverse, ma soprattutto avere sempre i formaggi tipici del territorio e/o delle diverse regioni italiane. I criteri per la selezione si basano sulla varietà di gamma, l’eleganza nella presentazione del piatto e l’attinenza con il territorio”.

Presenti all'incontro anche i rappresentanti del ristorante Le Vitel Etonnè, cui è stata consegnata la targa con menzione speciale per la loro partecipazione al contest dedicato ai piccoli frutti e che si è tenuto a rimini in occasione dell'ultima edizione di Macfruit

Presente all’incontro coordinato dal giornalista Roberto Pisani,

anche Massimo Acanfora Key Account Manager del Gruppo Editoriale More News che ha spiegato così l’impegno del gruppo editoriale "Dal lavoro e dall'impegno della guida dei Ristoranti della Tavolozza e, soprattutto, da un'intuizione di Claudio Porchia, è online il magazine tematico www.traveleat.it, che come abbiamo l'onere e l'onore di condividere con tutti i nostri lettori; lo si può trovare e leggere su tutte le nostre home page, da TorinOggi a Targatocn a Sanremonews e su tutti i quotidiani del gruppo. Il magazine racconta il territorio, il gusto, gli eventi e naturalmente è aperto a iniziative e promozioni che le realtà artigiane e commerciali hanno piacere e interesse di comunicare oppure di raccontare. Contattateci tranquillamente per condividere i progetti del territorio, TravelEat c'è."

Al termindell'incontro una deliziosa degustazione di formaggi e burro dela caseifico Beppino Occelli e gustoso apertivo offerto dall'Osteria 12 Arcate.

L’appuntamento per tutti è per il 18 settembre p.v. a Bra durante la manifestazione Cheese per conoscere i vincitori del contest decidato ai ristoranti che hanno promosso i formaggi all'interno dei loro menù.