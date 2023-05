Alassiowood piange Luca Mastromarino: "Le sue vignette erano geniali"

Lutto ad Alassio per la scomparsa improvvisa di Luca Mastromarino, aveva 41 anni.

Persona sensibile e buona, era molto conosciuto nella città del Muretto per aver collaborato per circa tre anni con la pagina satirica Alassiowood: "Luca se n'è andato via per sempre, colto molto probabilmente da un malore. I suoi meme, ma soprattutto le vignette, erano veramente geniali. E' stato il primo ideatore dei fotomontaggi su questa pagina social".

Dopo aver trovato l'amore si era trasferito a Milano, lasciando tutti "un po' più soli": "Ovunque tu sia porta la tua gentilezza, la tua gentilezza e il tuo humor nell'alto dei cieli. Ciao amico mia, stavolta l'hai combinata veramente grossa, troppo grossa", si legge sempre sui social.