Valloria, spuntano i cartelli "Attenzione peste suina africana"

"Attenzione! Area interessata dalla peste suina africana (PSA)". Questa la frase impressa in un cartello del Ministero della Salute e della Regione Liguria e posizionata nel quartiere Valloria di Savona.

In una zona del comune capoluogo, davanti all'ospedale San Paolo soprattutto, peraltro molto spesso soggetta al passaggio degli ungulati.

Al momento sono tre i casi riscontrati di positività al virus negli ungulati, con la prima carcassa che era stata ritrovata al Santuario e le altre due sempre nell'entroterra.

In prima battuta il comune capoluogo era rimasto fuori dalla zona rossa ma nell'ultima disposizione del neo commissario Vincenzo Caputo oltre ai comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Dego e Giusvalla è stata allargata la zona 2 a Savona, Cairo Montenotte, Altare, Quiliano, Vado Ligure e Albissola Marina.

È comunque in vigore l'ordinanza del Commissario Straordinario che prevede che nei territori della Zona di restrizione II fino a cessazione dell'emergenza sono consentite nel rispetto delle misure di biosicurezza, le attività all'aperto come:

attività outdoor: escursionismo e mountain biking, attività equestre, orienteering, arrampicata sportiva, torrentismo, parapendio, raccolta funghi etc.); pesca in acque interne; attività di studio e ricerca, monitoraggio e manutenzione del territorio, compresi gli interventi di manutenzione dei sentieri; attività agrosilvocolturali.

Le manifestazioni e/o raduni campestri con un numero superiore a 20 persone in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate sono soggette ad autorizzazione da parte dell'autorità comunale, secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lett. a) punto X).

MISURE DI BIOSICUREZZA

La fruizione delle aree rurali boscate o prative è consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonché nelle pertinenze degli edifici; i cani devono essere condotti al guinzaglio ed è tassativamente vietato lasciare i cani liberi, anche al di fuori delle aree naturali protette (ricordano anche che nelle aree protette è sempre obbligatorio condurre i cani al guinzaglio, anche dove non sussistessero restrizioni legate alla PSA).

È vietato uscire dal tracciato dei sentieri oltre a praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attività sportive outdoor previste (ad esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca sportiva o per balneazione, via d'accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attività di balneazione in fiumi e bacini dove tali attività siano autorizzabili ai sensi delle normative nazionali e regionali, i comuni individueranno le aree di Parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza gruppi e comitive sui sentieri, con o senza accompagnatore/guida, sono ammessi fino a un massimo di 20 persone.

È vietato campeggiare o bivaccare salvo che in specifiche aree delimitate e regolamentate all'inizio e al termine delle attività all'aria aperta è obbligatorio il cambio delle calzature, che andranno riposte in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare ogni contaminazione.

Al rientro a casa le calzature dovranno essere spazzolate, lavate con acqua calda e sapone e disinfettate con prodotti attivi nei confronti del virus disinfettare le ruote delle biciclette con prodotti attivi nei confronti del virus lavare gli indumenti utilizzati durante l'attività gli automezzi privati utilizzati per avvicinarsi al luogo di pratica dell'attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità di strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio.

La raccolta di funghi e tartufi, nel rispetto delle norme di biosicurezza, è consentita solo ai residenti nei Comuni della zona II, nonché ad affittuari e proprietari di seconde case ubicate nella zona di restrizione II.