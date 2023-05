"FAI un giro in vigna", visita alla società agricola RoccaVinealis

Al via la seconda edizione di “FAI un giro in vigna”, una serie di appuntamenti dedicati alla riscoperta del territorio e delle tradizioni della Liguria attraverso alcune eccellenze vitivinicole, organizzati dai Gruppi FAI Giovani della Liguria.

Cinque tappe dedicate ad altrettante aziende che ci aiuteranno a riscoprire il nostro territorio da Levante a Ponente da un punto di vista particolare: quello dei viticoltori che hanno saputo recuperare le nostre tradizioni ed hanno valorizzato al meglio il territorio.

La prima tappa sarà sabato 20 maggio presso la società agricola RoccaVinealis, a Roccavignale, dove, grazie alla scommessa di quattro imprenditori, le moderne tecnologie si sono incontrate con tecniche antiche e i consigli dei vecchi contadini nel panorama verdeggiante dell’entroterra.

"La visita alla vigna e alla cantina sarà preceduta da un’escursione che collegherà alcuni importanti punti di interesse storico e paesaggistico del territorio di Roccavignale", spiegano dal Gruppo FAI Giovani di Savona.

"Il ritrovo è dal belvedere del Cuore gigante da dove, accompagnati da una guida naturalistica, con pochi passi si raggiungerà la “vigna eroica” della società agricola RoccaVinealis. Proseguendo la discesa verso la cantina visiteremo la borgata medioevale di Strada famosa per il suo “Presepe Vivente”. Arrivati nella valle dello Zemola entreremo nel Castello del Carretto risalente al secolo XII; proseguiremo l’escursione lungo i due laghi per la pesca sportiva per poi sostare davanti al dolmen risalente alla cultura megalitica".

"Percorreremo infine l’area verde lungo il fiume che ci porterà direttamente in cantina, dove avverrà la degustazione dei vini. RoccaVinealis proporrà ai partecipanti un assaggio delle sue Granacce IGT Colline Savonesi: il rosè “la Rebecca”, il rosso “Gublot” e il rosso barricato “Dru”. Punto di incontro Belvedere (Via Nazionale, 81, località Girogrande, 17017 Roccavignale) ore 15.00, spostamenti con mezzi propri, quota di partecipazione a partire da 20 euro (18 euro iscritti FAI)".

"Prenotazione obbligatoria a savona@delegazionefai.fondoambiente.it indicando numero di partecipanti e recapito. Possibilità di iscriversi e di rinnovare l'iscrizione al FAI in loco, fino ai 35 anni quota agevolata di 15 euro. Consigliamo scarpe adatte a camminare su terreno a tratti irregolare; la passeggiata è lunga circa 5 km", concludono dal FAI.