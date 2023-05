Campioni di oggi e domani in passerella per gli Oscar dello sport ligure

Tutto esaurito e grande entusiasmo nella 24° edizione del Galà delle Stelle nello Sport, la Notte degli Oscar dello sport ligure che si è celebrata nella tradizionale cornice del Porto Antico di Genova.

Campioni di oggi (e domani) sono stati premiati sul palco da importanti testimonial e autorità istituzionali e sportive tra cui il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e le assessore allo sport Simona Ferro (Regione Liguria) e Alessandra Bianchi (Comune di Genova).

A rappresentare il Coni la vicepresidente nazionale Silvia Salis, affiancata dal presidente regionale Antonio Micillo. Per Sport e Salute il dirigente responsabile dei territori ed ex campione olimpico di scherma Salvatore Sanzo.

Standing ovation per Alberto Gilardino, premiato quale Rossoblucerchiato dell’Anno. Con lui l’amministratore delegato del Genoa CFC, Andres Blasquez, premiato per la straordinaria stagione dei rossoblù, culminata con il ritorno in Serie A. Oscar e sorrisi anche per i due “Big” dell’Anno Davide Costa (atletica leggera-Trofeo BPER Banca) e Marta Cantero (nuoto artistico-Trofeo Montallegro).

Tra gli ospiti d’onore anche lo schermidore Pietro Torre, bronzo agli ultimi Mondiali a squadre, e le giovani stelle della ginnastica azzurra Caterina Gaddi e Riccardo Villa. Tanto spettacolo ed emozioni grazie alle esibizioni di Groovies Dance School, Arti’s, Special Team Genova ed Enzo Paci. L’intero ricavato del Galà delle Stelle è dedicato alla Fondazione Gigi Ghirotti, rappresentata sul palco dal presidente Franco Henriquet.