Albenga, strutture ricettive agevolate nella richiesta di parcheggi clienti

Nello specifico, il vicesindaco Alberto Passino ha spiegato: “La modifica prevede la possibilità per le strutture ricettive con più di 10 posti letto di poter utilizzare (a seguito di apposita richiesta) stalli prospicienti la propria attività per i propri clienti. Tale disposizione è già in vigore in altre realtà turistiche, anche comuni limitrofi. Albenga, nel corso degli anni è diventata una città sempre più a vocazione turistica e tale disposizione va in questa direzione”.