Lavori sulla rete di Rivieracqua: in borgata Rollo ad Andora rubinetti a secco nella notte tra giovedì e venerdì

Nella notte tra giovedì e venerdì Rivieracqua dovrà effettuare alcuni lavori relativi al masterplan acquedotto Roya nella zona tra Imperia e Diano Marina. Un lavoro che comporterà l'interruzione dell'erogazione per alcune ore durante la notte e che coinvolgerà anche Andora, ma solo per quanto riguarda la borgata Rollo.

Il comunicato di Rivieracqua

Il progetto masterplan acquedotto Roya prevede, fra l'altro, la posa di una nuova condotta idrica sul sedime dell'ex-ferrovia fra Imperia e Diano Marina che consentirà di superare, in via definitiva, le problematiche che da tempo affliggono la tubazione preesistente nel tratto suddetto che, per la sua vetustà (anni '80 del secolo scorso), registra frequenti guasti ed interruzioni con conseguente interruzione nella distribuzione dell'acqua.



I lavori di realizzazione della nuova tubazione sono in corso da tempo e, in previsione del loro completamento, si rende necessario eseguire su quella esistente alcune predisposizioni indispensabili per il collegamento fra le due.