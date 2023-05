Venerdì 26 maggio, alle ore 10 presso l’Auditorium San Carlo in via Roma ad Albenga, in occasione del Centenario di Fondazione dell’Aeronautica Militare, si terrà un evento illustrativo delle attività della Forza Armata - dalle origini ai giorni nostri - e un ricordo del Centenario del 2022 dell’Aeroporto "C. Panero" di Villanova.