Millesimo, il parco regionale del Bric Tana apre la stagione delle visite guidate

Il “Maggio dei Parchi” apre le porte ad alcuni degli angoli più suggestivi, caratteristici e a volte meno conosciuti della Regione Liguria. Il comune di Millesimo aderisce all’iniziativa con le prime attività stagionali tese a far conoscere il patrimonio archeologico, storico e rupestre del Parco Regionale del Bric Tana e organizzate da Wild Bormida.

Il primo evento è in calendario sabato 27 maggio, alle ore 9,30 con “Archeotrek al Bric Tana. Incisioni rupestri e menhir”.

"Questo rappresenta il primo sentiero archeologico dell'Alta Val Bormida. All'interno del Parco Naturale Regionale del Bric Tana e nei suoi confini si nascondono tesori dall'alto valore storico e archeologico, alcuni già noti altri invece nascosti e misteriosi – spiega Michele Costa -. Raggiungeremo la Tana dell'Orpe, una grotta in cui sono stati trovati resti dell'età del bronzo, proseguiremo verso le famose doline del parco e superata la zona carsica, arriveremo al Masso Altare, attrazione principale di questo trekking e mistero insoluto della zona. Rientreremo per la stessa strada fino a riprendere i paesaggi carsici del parco ed entrare nel fitto bosco per raggiungere il Menhir. Concluderemo l'ultimo tratto nel bosco fino a rientrare".

Il sentiero è adatto a tutti, anziani e bambini ha una lunghezza di 7 Km e un dislivello di 200 m, la durata di percorrenza è di circa 3 ore. Il ritrovo è a Cascina Rocchini. Per prenotazioni è possibile chiamare il 3287651858 (Mitch) o inviare una mail a wildbormidaoutdoors@gmail.com.

Il evento evento “Geotrek al Bric Tana. Grotta dell’Arma e dell’Armetta” si terrà domenica 29 maggio alle ore 10.

"Si tratta di un breve, ma suggestivo itinerario ad anello che ci porterà alla scoperta delle grotte dell’Arma e dell’Armetta, antri naturali nascosti nei boschi alle spalle del Santuario della Madonna del Deserto a Millesimo – spiga Michele Costa "Mitch" guida archeologica escursionistica - Dal Santuario della Madonna del Deserto si procede in salita fino in prossimità del Bric Salve Regina, dove si imbocca un sentiero che si inoltra nel bosco e intercetta il tracciato di Bormida Natura sul crinale tra Millesimo e Roccavignale. Da qui inizia la discesa verso le grotte: il primo antro che si incontra è la Tana dell’Armetta, dove sono presenti evidenti segni di tagli effettuati nella roccia per ricavarne macine da cereali. Si giunge poi all’ampia Tana dell’Arma, circondata da vegetazione lussureggiante. Infine si rientra al parcheggio concludendo l’anello".

Il percorso presenta difficoltà E, un dislivello +200 m, una durata di 2 ore e uno sviluppo complessivo di 4 km. Le prenotazioni possono essere effettuate su whatsapp al numero 334 246 5270 (Sofia) o tramite messaggio alla pagina Wild Bormida Outdoor Adventures

La partecipazione a entrambi gli eventi è gratuita, infatti è offerta dal Comune di Millesimo. "Crediamo fermamente nel valore e nelle potenzialità del Parco del Bric Tana, che per le sue peculiarità storiche, archeologiche e naturalistiche rappresenta un vero e proprio unicum in Regione Liguria – commenta l’assessore al Turismo Milena Armellino - La collaborazione con le guide esperte e preparate di Wild Bormida ci consente di offrire ai visitatori un vero e proprio tuffo alle origini della nostra storia a contatto con una natura lussureggiante e incontaminata".