Arrivano anche a Finale i campi scuola estivi della Protezione Civile per i giovani dai 10 ai 16 anni

Saranno due i campi scuola organizzati dall'associazione finalese per la prossima stagione estiva. Il primo dal 26 giugno al 2 luglio, il secondo dal 28 agosto al 3 settembre, entrambi presso l'ex vivaio forestale di Pian dei Corsi, nel comune di Rialto, per i ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni.

La presentazione dell'iniziativa, che nel territorio finalese sarà curata dalla locale sezione dell'A.I.B. Protezione Civile Finale, è avvenuta nel pomeriggio di ieri (27 maggio, ndr) presso l'auditorium "don Franco Destefanis" del complesso monumentale di Santa Caterina in Finalborgo.

Arriva anche a Finale Ligure il campo scuola estivo "Anch'io sono la Protezione Civile", pensato dal Dipartimento Nazionale con lo scopo di realizzare un significativo investimento nelle attività di promozione della cultura di protezione civile, attraverso il diretto coinvolgimento delle giovani generazioni in attività sia formative che di carattere pratico.

Oltre una cinquantina le famiglie presenti all'evento di presentazione: "Siamo orgogliosi della numerosa partecipazione e ancora di più alle successive richieste di adesione all'iniziativa - commenta Mauro Griffo, responsabile dei campi scuola - è da tempo che stiamo lavorando come squadra all'organizzazione di questa importante iniziativa che renderà i partecipanti più consapevoli dei pericoli sviluppando una cultura volta alla sicurezza in termini di resilienza per contribuire