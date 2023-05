Italia Viva Savona aderisce al Liguria Pride 2023

"Abbiamo inviato l'adesione ufficiale della comunità politica di Italia Viva Savona al Liguria Pride 2023 che si svolgerà dal 3 al 10 giugno nella città di Genova e si concluderà con la parata per le vie del capoluogo. È un atto che convintamente facciamo tutti gli anni ma che in questo anno ci impegna particolarmente a fronte di quanto sta succedendo in tutto il Paese contro la comunità LGBTQIA+".

Cosi commenta Matteo Calcagno, coordinatore provinciale di Italia Viva Savona, che aggiunge: "Non possiamo, infatti, osservare inermi il pericoloso aumento di discriminazioni politiche e violenza verbale o fisica nei confronti di chi chiede, semplicemente, di poter vivere l'espressione più profonda della vita, cioè, l'amore per sé stessi e per gli altri".

"La nostra comunità politica, nel solco del dettato costituzionale (art.3), sarà sempre al fianco di chi rivendica l'eliminazione di quegli ostacoli che dovessero impedire lo sviluppo umano e sociale dei cittadini, ed è per questo che sosteniamo senza riserve il Liguria Pride a Genova e la proposta di legge sul matrimonio egualitario presentata dal sen. Ivan Scalfarotto (IV) e controfirmata dalla nostra capogruppo al Senato, sen. Raffaella Paita".

"La costruzione di un Paese migliore passa inevitabilmente dall'allargamento delle possibilità di vita, in un quadro riconoscibile di diritti e doveri certi, e non dalla restrizione delle stesse", conclude.