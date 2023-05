Piaggio Aerospace, Arboscello (Pd): "Il tempo sta scadendo"

"A due mesi precisi dall’ incontro con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (che si è tenuto lo scorso 29 marzo), il Tavolo provinciale per lo sviluppo economico non è stato più contattato, nonostante ci fosse l’impegno nel dare seguito operativo e aggiornamento al confronto, attraverso anche il coinvolgimento dell'Agenzia per lo sviluppo – Invitalia". Cosi commenta il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello.