Albero pericolante a Celle, intervento dei Vigili del fuoco: disagi alla circolazione (FOTO)

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina per la messa in sicurezza di un albero pericolante presente tra gli arbusti di pineta Bottini, nel tratto sovrastante la via Aurelia in località Roglio.

Sul posto la squadra proveniente da Savona con l'autoscala e tre movieri.

La pianta, secca, è stata tagliata per ripristinare la sicurezza in zona. Per permettere le operazioni è stato interrotto il traffico sulla strada statale: disagi al traffico in entrambe le direzioni, con la polizia locale a regolare la viabilità.