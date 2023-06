Anche l'Associazione Italia-Israele di Savona all'inaugurazione della divisione italiana del Transtlantic Institute

"Il sostegno alle democrazie occidentali e, fra queste, allo Stato di Israele è oggi più che mai fondamentale - afferma il consigliere Vaccarezza - Il mondo sta cadendo in una aggressiva propaganda antioccidentale volta a distruggere i nostri valori, il nostro sistema di diritto. l'Iran, nuovo e vecchio antisemitismo, radicalismo crescente sono pericoli cui non possiamo più essere indifferenti. Il gruppo ERFI - European Regions Friends of Israel (un'iniziativa AJC), parimenti destinato a essere trasversale e interpartitico, ha già ottenuto molte adesioni e sarà inaugurato a fine settembre 2023".

"Ringrazio il direttore del Transatlantic Institute Daniel Schwammenthal, il vice direttore Benedetta Buttiglione per la puntuale organizzazione e l'ottima riuscita dell'evento. Un piacere anche incontrare il senatore Gianni Berrino, con cui ho condiviso importanti percorsi regionali. Ultimo ma non ultimo l'Ambasciatore di Israele in Italia l, sua Eccellenza Alon Bar, per l'accoglienza; avrò occasione di incontrarlo nuovamente nei prossimi giorni nella mia Liguria e non posso che esserne onorato" chiosa Vaccarezza.