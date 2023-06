Ambiente, sostenibilità e amianto come metafora: l’evento a Monte Carlo

Ambiente, sostenibilità e amianto come metafora. Temi quanto mai attuali che sono stati approfonditi il 23 e 24 maggio scorso, a Monte Carlo, all’evento organizzato dalla Fondazione E-Novation, al quale ha partecipato il presidente dell’Osservatorio nazionale amianto, l’ avvocato Ezio Bonanni .

"Siamo a Monaco e in Francia per testimoniare e offrire la nostra buona pratica di affrontare le questioni dell'amianto e, analogamente, di tanti nuovi materiali di cui non si conosce il rischio, attraverso un osservatorio che parte da aspetti giuridici per puntare alla conoscenza scientifica e all'azione politica che sono altre facce necessarie ad affrontare e risolvere le questioni ambientali”.

Al centro dell’incontro sulla Costa Azzurra, nella splendida location della villa della nobildonna monegasca Sylvia Sermenghi, i valori dell’economia coesiva, quella che gli organizzatori hanno chiamato anche l’“economia di Francesco”, facendo ovviamente riferimento al Papa e al suo pensiero.

Il titolo “Sustainability and excellence EuroMed awards” è stato scelto dal presidente della E-Novation, il giornalista Massimo Lucidi. L’evento internazionale, itinerante, ha premiato i casi di sostenibilità ed eccellenza euromediterranei ispirati ai valori iconici della ricerca dell'equilibrio tra sostenibilità ambientale, economica e sociale, partendo dal modello unico italiano.

"Gli incontri fioccano in questa stagione – ha detto Lucidi, ideatore del format che nasce dalla consolidata esperienza del Premio Eccellenza Italiana a Washington DC da dieci anni - A breve abbiamo appuntamenti internazionali a Mykonos, a Roma e Parigi, ma ci sembrava giusto partire da Monte Carlo in occasione del Festival di Cannes e del Gran Premio. Il Principe Alberto, anzitempo, aveva in modo generoso e visionario aperto alle questioni dell'ambiente, della cura del creato, stimolando start up e opportunità di lavoro per i giovani. Oggi tutti parlano di sostenibilità, ma riteniamo si debba essere prima di tutto credibili e sempre aperti a innovare e a innovarsi”.

“In questo senso – ha aggiunto Bonanni - bisogna valutare qualsiasi attività e qualsiasi produzione prevedendo eventuali rischi e applicando il principio della tutela della salute ”.

La manifestazione è stata possibile, oltre che grazie all’Ona, anche con il supporto del Monaco Yacht Club e del giornale dell’Unesco: Bonanni, durante l’evento, ha premiato con una targa proprio la direttrice dello Yacht Club de Monaco, Claudia Batthyany. Premiato anche lo chef Toto Di Petru i’NToni ha deliziato i presenti con piatti realizzati con prodotti tipici calabresi. La Fondazione E-Novation responsabilizza anche giovani di qualità per i progetti che cura, come i due ragazzi presenti all’evento: Riccardo Giordano Buono e Pietro Tagliavini.

Una dimostrazione della sostenibilità che tutti nominano, ma che si concretizza anche in questi piccoli-grandi cambiamenti. È stata, così ribadita, l’importanza dell’impegno profuso da tante piccole e medie imprese che operano nell’area euro-mediterranea. Insieme contribuiscono a migliorare la vita di ciascun individuo nel rispetto dell’ambiente. Sono queste le imprese che possono e devono aspirare ad un futuro non da comparse, ma da protagonisti.