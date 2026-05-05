Celle Ligure, al via "Letture di Marea": sabato 9 maggio la presentazione di "Simonetta – Stella del Rinascimento tra Genova e Firenze"

Sabato 9 maggio, alle 18, la Biblioteca civica di Celle Ligure ospita il primo appuntamento di 'Letture di Marea', incontri culturali promossi da Progetto CineIndipendente, con il patrocinio del Comune di Celle Ligure.



Protagonista della serata sarà il volume Simonetta – Stella del Rinascimento tra Genova e Firenze di Renato e Chiara Scordamaglia, un'opera pubblicata da De Ferrari Editore, che ripercorre la vita della donna che probabilmente ispirò Botticelli e affascinò la Firenze dei Medici. Un viaggio attraverso i documenti storici, liberandola dalle infinite riscritture romantiche che ne hanno oscurato il profilo autentico.



Della Venere di Botticelli vengono infatti riproposte dai media continue immagini o storie romanzate. In questo saggio si è voluto invece riordinare i tempi della sua vita dai documenti esistenti: Simonetta Cattaneo, nata nel 1453 a Genova, ha vissuto dall’età di 16 anni nella Firenze rinascimentale alla Corte dei Medici fino alla morte pematura a 23 anni, assurgendo a Stella del Rinascimento e della Filosofia neoplatonica. La sua bellezza “sans par” stimolò nella pittura Botticelli, Piero di Cosimo ed altri artisti e nell’arte gemella della poesia un ciclo di testi, in parte dimenticati nei manoscritti, qui ora cercati e raccolti in una silloge definita “mancante”, ma che contribuì a confermare il volgare fiorentino come lingua nazionale.



La presentazione sarà accompagnata da un racconto per immagini con proiezioni e opere artistiche. Al termine dell'incontro è previsto un momento conviviale.

L'ingresso è libero e gratuito.



Per informazioni: press@micinema.it