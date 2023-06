Savona, teatro "Chiabrera" in anteprima: uno sguardo alla nuova stagione e una valutazione di quella appena conclusa

Il sindaco di Savona Marco Russo, l'assessore alla Cultura Nicoletta Negro e il direttore del teatro Comunale, Rajeev Badhan, durante la conferenza stampa di questa mattina presso la Sala Giunta del comune hanno fornito le anticipazioni della stagione 2023/2024, una stagione che, pur perseguendo la contemporaneità, non tralascia la tradizione e vedrà il nostro teatro al centro della scena nazionale.

Il punto stampa è stata l'occasione per l'amministrazione comunale per fare una valutazione complessiva della stagione appena conclusa, la prima del direttore Badhan.

“A ottobre ha preso avvio il nuovo progetto artistico del direttore Badhan - hanno detto il sindaco Russo e l’assessore Negro - caratterizzato da una forte carica innovativa, anche di linguaggi. Savona ha risposto positivamente a questa proposta. Vedremo i numeri quando saranno disponibili, ma possiamo dire fin d’ora che la città ha percepito questo nuovo corso che ha attirato anche un pubblico più giovane. In questo senso il teatro interpreta perfettamente la stagione che la città deve vivere in tutti i settori, ossia ricercando l’innovazione e dialogando con le realtà più avanzate”.

“Se poi aggiungiamo alla nuova proposta teatrale eventi come il Festival della Letteratura per l'infanzia e l'adolescenza ZeroDiciannove o il Festival di arte contemporanea Connexxion o il Festival della Maiolica che inaugura stasera e i tanti eventi prodotti in questi mesi possiamo dire che la cultura sta diventando un fondamentale fattore di crescita del nostro territorio e conferma che la proposta di lavorare alla candidatura a Capitale Italiana della Cultura può davvero determinare la svolta per la città. In tutto ciò il ruolo del teatro, per come è emerso in questo anno e come, certamente, continuerà in futuro, è centrale e determinante. E’ un percorso di avvicinamento alla città che il teatro sta facendo e pensiamo possa crescere di anno in anno andando nella direzione del “Teatro 360” di cui parlavamo già nell’Agenda”, concludono il sindaco e l'assessore.

La programmazione di questa anteprima 2023/2024 annuncia regie, attori e allestimenti di grande interesse come spiega il direttore Rajeev Badhan: "Una prewiew da intendersi come un primo sguardo su una Stagione che spazierà dalla narrazione dei classici ai grandi temi di attualità, dalla grande musica al divertimento ospitando prime regionali e prestigiose regie per un Chiabrera sempre più protagonista della proposta culturale del territorio. Una Stagione ricca di emozioni in grado di garantire un'offerta di qualità accessibile a tutti per un Teatro senza barriere, aperto, libero e condiviso”.

Il direttore continua elencando alcuni protagonisti: “Ho scelto delle prime regionali con grandi nomi, Umberto Orsini, Emma Dante, Alessandro Haber, Alessio Boni e spettacoli come 'Boston Marriage' di David Mamet, drammaturgo statunitense vincitore nel 1984 del Premio Pulitzer per l'opera teatrale 'Glengarry Glen Ross', con Maria Paiato per poi arrivare alla 'Coscienza di Zeno', con Alessandro Haber, fino alla nuova produzione di e con Alessio Boni dal titolo 'Iliade. Il gioco degli dei' che debutterà a Bergamo a dicembre quale ultimo evento nel palinsesto di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Si spazia, quindi, dall'Iliade di Omero a David Mamet passando ad uno degli spettacoli più rappresentati in Europa 'Misericordia', della regista di cinema, opera e teatro Emma Dante, vincitore del premio Ubu 2021 per la migliore attrice Manuela Lo Sicco”.

Un primo assaggio, conclude il direttore, “l'anteprima si compone di 8 titoli per un totale di 24 recite, per una programmazione che riserverà in autunno, con la presentazione ufficiale della Stagione 2023/2024, ancora molte sorprese e graditi ritorni con nuovi percorsi, inediti linguaggi e inaspettati scenari”.