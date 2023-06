Il Consiglio di stato dà ragione al comune di Savona: aumenti Imu regolari

Una sentenza del Consiglio di Stato dà ragione al comune di Savona sulle aliquote Imu degli anni 2020-2021 e che restituisce a Palazzo Sisto 2 milioni di euro. La causa contro il Ministero delle Finanze riguarda le aliquote che , secondo il Mef, sarebbero state aumentate senza farne comunicazione al Ministero, cosa che gli uffici comunali non avevano fato per i due anni in questione.

Il ministero aveva così fatto ricorso al Tar che aveva dato ragione al Comune. Ne è seguito un secondo grado di giudizio con la recente pronuncia del Consiglio di Stato sempre a favore dell'amministrazione. L'ammontare delle aliquote era intorno ai due milioni ma, in attesa della chiusura della controversia Palazzo Sisto aveva dovuto accantonare in via precauzionale i due milioni, che dopo la pronuncia della snetenza tornano disponibili.