Finalborgo, i cartelli coi divieti non bastano: rimosse una ventina di auto in sosta vietata

Le segnalazioni via social e, soprattutto, coi cartelli esposti dalla Polizia locale non sono bastati come deterrente. Così per una ventina di auto, per lo più palesemente appartenenti a turisti secondo quanto appurato, parcheggiate nel piazzale del campo Viola e in via Fiume, a Finalborgo, è scattata la rimozione forzata.

Gli agenti del comando finalese hanno accertato le violazioni all'ordinanza predisposta in occasione dello svolgimento in questo fine settimana della UCI World Cup Marathon quest'anno sponsorizzata dal broadcast americano Warner Bross - Discovery, la quale prevedeva diversi divieti di sosta, sia per il passaggio della gara sia per la predisposizione del paddock, segnalati con un'apposita segnaletica presente da giorni nelle aree interessate.

Visti i divieti, per i residenti del Borgo, sono stati riservati alla sosta due spazi: uno tra la palestra e l'x colonia Rivetti (conosciuto come "campetto blu") e uno in un'area sterrata vicina al palasport.