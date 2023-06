Auto rimosse a Finalborgo, la protesta: "In via Fiume cartelli posizionati solamente il giorno prima"

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione da una lettrice, la signora Giulia V., circa l'articolo pubblicato dalla nostra testata sulle rimozioni di auto a Finalborgo (leggi QUI).

"Buongiorno Egr. Direttore

scrivo in merito all'articolo per segnalare alcune doverose e oggettive puntualizzazioni relative alla zona di Via Fiume a Finalborgo.

In questa zona erano presenti due cartelli: il primo cartello che segnalava il divieto di sosta dal giorno 7 giugnoposizionato il 30 maggio (quasi una settimana prima del divieto, come si evince dalla foto); il secondo che segnalava il divieto di sosta dalle ore 13.00 del giorno 3 giugno posizionato nella giornata del 2 giugno (non so se in mattinata o nel pomeriggio poiché non è indicata alcuna data di posa, comunque posizionato al massimo un giorno prima del divieto), inoltre alcuni cartelli quasi illeggibili.

Risulta evidente che il cartello con divieto di sosta a decorrere dalle ore 13.00 dal 3 giugno, è stato posizionato solo il giorno prima della decorrenza del divieto quando si era a conoscenza già da diverso tempo della manifestazione World Cup Marathon che comportava la chiusura del tratto di strada in questione.

La legge stabilisce con l'art. 6 del C.d.S. che la segnaletica va posizionata almeno 48 ore prima 'vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati'.