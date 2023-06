Loano, la consigliere Luana Isella nominata Cavaliere della Repubblica: "Suo impegno per la provincia apprezzato da tutti"

Un impegno apprezzato in maniera condivisa dalle amministrazioni comunali di tutta la provincia di Savona, specialmente nei momenti più duri che hanno visto coinvolto il territorio savonese durante le emergenze idrogeologiche e non solo, portato avanti con passione e competenza.

Queste sono state in sintesi le motivazioni con le quali nella giornata di ieri, 2 giugno, durante le celebrazioni in piazza Sisto per la Festa della Repubblica, l'ex consigliere con delega alla viabilità di Palazzo Nervi Luana Isella, ha ricevuto dalle mani del Prefetto Gullotti e del sindaco loanese Lettieri la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica.

"Una data che difficilmente dimenticherò - ha confessato sui suoi canali social la neo cavaliere - Un’emozione unica, vedere il proprio lavoro riconosciuto dalle massime autorità dello Stato. Un ringraziamento speciale al Prefetto Antonio Cananà con cui abbiamo condiviso momenti difficili, e che mi ha segnalato per questa onorificenza. Un grazie a tutte le donne e gli uomini che con me hanno condiviso quei momenti e superato le difficoltà. Grazie ai sindaci presenti che ho avuto il piacere di incontrare nuovamente. Grazie alle Forze dell’Ordine e ai corpi di Protezione Civile che con me hanno lavorato. Da oggi avrò un motivo in più per continuare il mio impegno civile e politico con un po’ più di consapevolezza. Grazie a tutti coloro che oggi sono stati con me!"

"Ci complimentiamo con il nostro Capogruppo Luana Isella per l’importante conferimento ottenuto - hanno aggiunto i colleghi consiglieri loanesi del gruppo Nuova Grande Loano - Conosciamo il suo impegno e la sua costanza nell’affrontare i problemi che quotidianamente si presentano, soprattutto noto è stato il suo impegno durante gli anni che la nostra provincia è stata colpita duramente dagli eventi eccezionali. Il suo impegno è stato riconosciuto da tutti i sindaci della Provincia. Che questa onorificenza sia da spunto per migliorare il nostro impegno per Loano".