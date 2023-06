Viabilità migliorata e il nuovo "Percorso del Tartufo". Millesimo dà nuova vita a viale Mameli

Conclusi i lavori di restyling, ora viale Mameli a Millesimo torna completamente rinnovato.

E' stata inaugurata nel pomeriggio di ieri, sabato 3 maggio, l'operazione di rigenerazione urbana messa in campo dall’amministrazione Picalli con un progetto, costato circa 350mila euro e finanziato con risorse comunali e grazie al contributo di un privato, che ha previsto l’allargamento della sede stradale, la ridistribuzione dei parcheggi e la realizzazione di una rotonda.

Lungo il tratto che costeggia il fiume sono invece state realizzate un’area attrezzata per cani, un parco giochi inclusivo, aree pic-nic e una pista ciclo pedonale. Inoltre sono state piantate 75 piante, di cui 54 a vocazione tartufigena.

In base a uno specifico accordo con il Comune, la gestione e la manutenzione del verde è a cura di “3F Fusti”.

"Un essenziale lavoro di rigenerazione urbana per rendere il viale fruibile e sicuro, sia al transito veicolare e dei mezzi pesanti, sia ai pedoni e ai ciclisti che normalmente la utilizzano - spiega il sindaco Aldo Picalli -. La strada, infatti, è da sempre particolarmente trafficata dato che conduce agli impianti sportivi e all’area industriale. Grazie a questa opera l’intera zona viene finalmente contestualizzata e integrata nel tessuto del paese e potrà essere vissuta a pieno da cittadini e residenti e non essere semplicemente considerata una zona di passaggio".

Di particolare rilievo la realizzazione del "Percorso del tartufo", con la piantumazione di alberi vocati e la realizzazione di un’apposita cartellonistica divulgativa e formativa. Grazie alla fondamentale collaborazione con la vicedirezione generale Agricoltura, Risorse naturali, Aree protette e Marketing Territoriale di Regione Liguria, e con il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Genova, sono stati realizzati una serie di pannelli che illustrano il ciclo del tartufo, le sue specie e le peculiarità degli alberi produttori.

"Viale Mameli, con le sue 54 piante a vocazione tartufigena, va a rafforzare e ribadire il ruolo di Millesimo come centro più importante per il tartufo delle Valli Bormida e della Liguria intera - commenta Maurizio Bazzano, presidente dell’associazione Tartufai e Tartuficoltori liguri -. Trovare tartufi fra le alberate della città è un fatto non raro e indice certo di una favorevole predisposizione del terreno; quale scelta migliore se non impiantare alberi di specie e varietà già presenti nel territorio valbormidese. Il viale infatti, attraverso le tre specie arboree scelte (pioppo, tiglio e farnia-quercia), vuole riproporre in chiave urbana, i profili paesaggistici che da sempre contraddistinguono le alberate naturali presenti lungo il corso dei rii che scendono dalle colline o i margini di campi e fossi . Una continuità fra aree rurali e centri urbani che fa di Millesimo un esempio di attenzione e valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità paesaggistiche".

L’intero percorso, infine, ha un’altra caratteristica tesa all’integrazione. Oltre alla presenza dei giochi inclusivi, l’intera cartellonista è stata realizzata con un carattere ad alta leggibilità, consigliato per le persone dislessiche.

Inoltre è in fase di stesura un protocollo d’intesa con l’associazione "Chiossone" di Genova che attua percorsi di supporto allo sviluppo e all'integrazione per bambini e persone ciechi o ipovedenti al fine di attuare un percorso sensoriale.