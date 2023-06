Finale, giugno di asfaltature: si parte dalla riqualificazione di via Manzoni e via Fiume in Borgo

Sarà un giugno di riqualificazione degli asfalti a Finale Ligure. Tra oggi e domani, lunedì 5 e martedì 6 giugno, con la possibilità del prolungarsi delle lavorazioni anche per una parte della giornata di mercoledì 7, oggetto delle attenzioni della ditta sarà via Manzoni a Finalborgo con alcuni interventi puntuali sulle zone più deteriorate.

Dopodiché le operazioni previste in tre lotti tra mercoledì 7 e giovedì 8 giugno si sposteranno, sempre nel medesimo rione, in via Fiume dall'incrocio col ponte di Porta Reale all'ingresso circa del liceo Issel col rifacimento completo del manto con scarificatura e bitumature.

"La rimozione del vecchio asfalto avverrà di notte - spiega il vicesindaco delegato ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - essendo la zona nevralgica per il traffico, in particolare visto che le scuole sono ancora aperte. Sono entrambi lavori resisi necessari particolarmente dopo l'esecuzione di quelli legati alla posa della fibra ottica, la cui esecuzione è stata chiesta come prescrizione all'esecuzione dei lavori".

Le riasfaltature proseguiranno poi successivamente ancora in Borgo su via Arnaldi e nella strettoia e in altri punti molto ammalorati di via Brunenghi, a San Bernardino, in via Caviglia a Marina con un appalto da circa 200mila euro.

"Abbiamo un fitto programma in previsione, cercando di limitare al massimo i disagi lasciando da parte i tratti più centrali del territorio e andando a coprire le zone più periferiche dove vi sono criticità ma al tempo stesso, nonostante il periodo di stagione estiva, i disagi possono essere minori" aggiunge Guzzi.